Звезда Манчестер Сити: «Я большой фанат Роналду»

Рахим Стерлинг восхищается Криштиану Роналду

  • 30.12.2021 20:23
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Звезда Манчестер Сити: «Я большой фанат Роналду»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рахим Стерлинг

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг признался, что восхищается лидером «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду:

«Он феноменальный игрок. Криштиану играет много лет. Я следил за ним, когда еще был ребенком. Я его большой фанат. Ему 36 лет. Он держит себя в хорошей ментальной и физической форме».

Источник — Manchester Evening News

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