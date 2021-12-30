Звезда Манчестер Сити: «Я большой фанат Роналду»

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг признался, что восхищается лидером «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду:

«Он феноменальный игрок. Криштиану играет много лет. Я следил за ним, когда еще был ребенком. Я его большой фанат. Ему 36 лет. Он держит себя в хорошей ментальной и физической форме».