Звезда Манчестер Сити: «Я большой фанат Роналду»

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг признался, что восхищается лидером «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду:
«Он феноменальный игрок. Криштиану играет много лет. Я следил за ним, когда еще был ребенком. Я его большой фанат. Ему 36 лет. Он держит себя в хорошей ментальной и физической форме».
Источник — Manchester Evening News
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