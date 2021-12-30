Михаил МУДРИК: «Де Дзерби полностью мне доверяет»

Вингер «Шахтера» подвел итоги года

  • 30.12.2021 19:50
  • 226 просмотров
  • 3 комментария
Михаил МУДРИК: «Де Дзерби полностью мне доверяет»
© ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

Вингер «Шахтера» Михаил Мудик подвел итоги 2021 года для себя:

– Каким запомнишь уходящий год? Согласен, что он прорывной в твоей карьере?
– Да, согласен, что год стал для меня прорывным, но он также был сложным и эмоциональным. Несмотря на то, что он прорывной, хотелось бы сделать следующий еще лучше.

– В первый день пребывания в Украине Роберто Де Дзерби звонил тебе лично. О чем с тобой говорил и насколько неожиданно и волнительно было, когда тебя набрал новый главный тренер?
– Если честно, я чуть-чуть не поверил, когда он позвонил. Было волнительно и интересно, понимал, что это новый вызов. Очень приятно, что Мистер решил меня набрать в первый же день. Помню, я как никогда слушал его и вникал, да и сейчас продолжаю это делать. Рад, что мы общаемся и находим общий язык. Он сразу же мне сказал, что знает, как играю, и он здесь для того, чтобы полностью раскрыть мой потенциал. Также сказал, что полностью мне доверяет. Для меня многое значат такие слова Мистера – это чуть ли не главное, что я хотел услышать.

– Два года подряд лучшими в «Шахтере» признавались вратари, сейчас – футболист атаки. Это говорит о том, что атакующая игра налаживается и уже раскрывается с новых сторон?
– Думаю, и в прошлых сезонах у «Шахтера» была хорошая атака, но с приходом Мистера она стала еще лучше. Мы будем стараться вообще не подпускать соперников к нашим воротам, владеть 90 процентов времени мячом и еще больше забивать – это наша цель.

– Раньше болельщики знали тебя только благодаря скорости и финтам. За эти полсезона они смогли увидеть другие качества и то, как ты можешь работать на команду?
– Конечно. Я думаю, болельщики, которые внимательно смотрят футбол, видят, что, помимо техники и скорости, я очень много работаю над другими аспектами: командной игрой, действиями в отборе, также не менее важна позиционная игра с мячом и без мяча. Ну а над техникой и скоростью нужно и так постоянно продолжать работать.

– Твои основные цели? Какие качества нужно развивать на зимних сборах в первую очередь?
– Я очень недоволен своей скоростью и выносливостью – в первую очередь хотелось бы улучшить эти качества. Еще – игра головой, удары, найти больше взаимопонимания с партнерами на поле. Повторюсь: взаимопонимание – ключевое, помимо всего того, что хочешь и нужно развивать.

– Что скажешь болельщикам «Шахтера» в канун Нового года?
– Желаю хорошо провести зимние праздники, чтобы они и их семьи были здоровы! Хочется, чтобы как можно больше людей в эти дни были вместе со своими семьями, что очень важно. Также благодарю настоящих болельщиков «Шахтера», которые всегда поддерживают команду, несмотря на результат. Спасибо за то, что вы всегда с нами, а мы играем для вас. Мы хотим выигрывать в каждом матче и всегда видеть улыбки на лицах наших болельщиков!

Источник — ФК Шахтер Донецк

(4 голоса)

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Комментарии
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    ona_proigraet
    ona_proigraet, 30.12.2021 19:52
    +3
    в Украине новый тренд, с легкой руки Луческу всех тренеров станут называть Мистерами
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    Maks Maks
    Maks Maks, 30.12.2021 20:04
    +2
    С какого перепугу Зебра стала Мистером? Это же Луческу
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    Maksim Dimitrov
    Maksim Dimitrov, 30.12.2021 20:22
    0
    Только мы тебе не доверяем, пижон инстаграмный
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