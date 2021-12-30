Аль-Айн с камбэком выиграл заключительный матч в календарном году

В заключительном матче календарного года «Аль-Айн» одержал непростую победу над «Аджманом».
Команда Сергея Реброва пропустила первой уже на пятой минуте и сумела вырвать победа только благодаря автоголу в конце встречи.
«Аль-Айн» набрал 30 очков и лидирует в чемпионате ОАЭ, опережая ближайшего преследователя на 10 пунктов, но имея на игру больше.
Чемпионат ОАЭ. 12-й тур
«Аль-Айн» – «Аджман» – 2:1
Голы: Лаба (36), Исмаил (86, автогол) – Самарджич (5).
Источник — Sport.ua
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