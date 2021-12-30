Аль-Айн с камбэком выиграл заключительный матч в календарном году

Команда Сергея Реброва с комфортным отрывом лидирует в чемпионате

  • 30.12.2021 18:17
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Аль-Айн с камбэком выиграл заключительный матч в календарном году
© ФК Аль-Айн

В заключительном матче календарного года «Аль-Айн» одержал непростую победу над  «Аджманом».

Команда Сергея Реброва пропустила первой уже на пятой минуте и сумела вырвать победа только благодаря автоголу в конце встречи.

«Аль-Айн» набрал 30 очков и лидирует в чемпионате ОАЭ, опережая ближайшего преследователя на 10 пунктов, но имея на игру больше.

Чемпионат ОАЭ. 12-й тур

«Аль-Айн» – «Аджман» – 2:1
Голы: Лаба (36), Исмаил (86, автогол) – Самарджич (5).

Источник — Sport.ua

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