Аль-Айн с камбэком выиграл заключительный матч в календарном году

В заключительном матче календарного года «Аль-Айн» одержал непростую победу над «Аджманом».

Команда Сергея Реброва пропустила первой уже на пятой минуте и сумела вырвать победа только благодаря автоголу в конце встречи.

«Аль-Айн» набрал 30 очков и лидирует в чемпионате ОАЭ, опережая ближайшего преследователя на 10 пунктов, но имея на игру больше.

Чемпионат ОАЭ. 12-й тур

«Аль-Айн» – «Аджман» – 2:1

Голы: Лаба (36), Исмаил (86, автогол) – Самарджич (5).