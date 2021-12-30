Изменения в Днепре-1. Новый спортивный директор и главный скаут из Шахтера

«Днепр-1» объявил о назначении спортивного директора, которым стал Глеб Платов. Ранее он работал главным скаутом клуба.

«Мы встали на путь значительных изменений более года назад – как в скаутинге, так и в молодежном секторе».

«Впереди много ежедневного плодотворного труда, но если мы будем продолжать, то большие результаты не заставят долго ждать», - считает Платов.

Его место главного скаута «Днепра-1» занял Глеб Корниенко, который покинул «Шахтер».