Изменения в Днепре-1. Новый спортивный директор и главный скаут из Шахтера

Клуб провел изменения среди руководителей

  • 30.12.2021 17:30
  • 2819 просмотров
  • 4 комментария
Изменения в Днепре-1. Новый спортивный директор и главный скаут из Шахтера
© scdnipro1.com.ua

«Днепр-1» объявил о назначении спортивного директора, которым стал Глеб Платов. Ранее он работал главным скаутом клуба.

«Мы встали на путь значительных изменений более года назад – как в скаутинге, так и в молодежном секторе».

«Впереди много ежедневного плодотворного труда, но если мы будем продолжать, то большие результаты не заставят долго ждать», - считает Платов.

Его место главного скаута «Днепра-1» занял Глеб Корниенко, который покинул «Шахтер».

Источник — СК Днепр-1

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Aleks04
    online
    Aleks04, 30.12.2021 17:33
    +7
    Отличная новость. Удачи!
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    Олег Олег
    online
    Олег Олег, 30.12.2021 18:50
    0
    Самая большая концентрация Глебов на 1м2)
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    Face Control
    Face Control, 30.12.2021 17:35
    -7
    Эх, как жаль, что того самого Днепра нет, есть Днэпр 1.
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    Face Control
    Face Control, 30.12.2021 17:36
    -11
    А так удачи, пусть донашивают за великим Шахтёром, для УПЛ это норма.
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