Ярославский очертил задачи Металлиста: достойное место в УПЛ и еврокубки

Президент «Металлиста» Александр Ярославский надеется, что уже в следующем сезоне команда достойно себя покажет в УПЛ.

«Мы с вами проводим хорошее время в подготовке новой команды. Что сделано на сегодня? На сегодня часть инфраструктуры мы уже привели в порядок. Мы создали коллектив, который по всем показателям стал лучшим во Второй лиге, мы идем впереди всех в Первой лиге — с разницей в 11 очков. То есть у нас есть чем гордиться. Но этого мало».

«Наша основная задача — создать боеспособную команду, которая могла бы занять достойное место в Украинской Премьер-Лиге и играть для начала в Лиге Европы».

«Об остальном мы будем думать уже после выполнения этой задачи», - сказал Ярославский.