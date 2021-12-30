Ярославский очертил задачи Металлиста: достойное место в УПЛ и еврокубки

В клубе рассчитывают на успешный 2022 год

  • 30.12.2021 16:52
  • 1812 просмотров
  • 9 комментариев
Ярославский очертил задачи Металлиста: достойное место в УПЛ и еврокубки
© fcmetalua

Президент «Металлиста» Александр Ярославский надеется, что уже в следующем сезоне команда достойно себя покажет в УПЛ.

«Мы с вами проводим хорошее время в подготовке новой команды. Что сделано на сегодня? На сегодня часть инфраструктуры мы уже привели в порядок. Мы создали коллектив, который по всем показателям стал лучшим во Второй лиге, мы идем впереди всех в Первой лиге — с разницей в 11 очков. То есть у нас есть чем гордиться. Но этого мало».

«Наша основная задача — создать боеспособную команду, которая могла бы занять достойное место в Украинской Премьер-Лиге и играть для начала в Лиге Европы».

«Об остальном мы будем думать уже после выполнения этой задачи», - сказал Ярославский.

Источник — ФК Металлист

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    xvalenok02
    xvalenok02, 30.12.2021 17:08
    +1
    onco-clown, 30.12.2021 16:55
    даешь второе место в УПЛ в следующем сезоне! как когда-то..
    Не получится. Надо немножко жирком и мясом обрасти, научиться победному менталитету.
    Потом можно и народные команды драть.
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    xvalenok02
    xvalenok02, 30.12.2021 16:55
    +1
    Достойное место и еврокубки - это как минимум 5 или 4 место.
    Кому-то придётся продвинуться.
    Ссылка
    avtv5555
    online
    avtv5555, 30.12.2021 17:27 (изменен)
    0
    Умник, 30.12.2021 17:10
    Когда уже Харьков переименуют В Ярославск?
    Это случится не раньше чем ты поумнеешь. То есть никогда...... Поменяй ник убогий, он тебе не соответствует.
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    Face Control
    Face Control, 30.12.2021 17:24
    0
    Только удачи, будет вторая сила в Украине после Шахтёра.
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    Viktor Krichevskii
    online
    Viktor Krichevskii, 30.12.2021 17:12
    0
    Значит денег пока много нет...
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    xvalenok02
    xvalenok02, 30.12.2021 17:11
    0
    Умник, 30.12.2021 17:10
    Когда уже Харьков переименуют В Ярославск?
    Зачем?
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    Умник
    Умник, 30.12.2021 17:10
    0
    Когда уже Харьков переименуют В Ярославск?
    Ссылка
    seregka1991
    seregka1991, 30.12.2021 17:13
    -1
    xvalenok02, 30.12.2021 16:55
    Достойное место и еврокубки - это как минимум 5 или 4 место.
    Кому-то придётся продвинуться.
    После 21 пускай уже кто угодно, пожалуйста.
    Ссылка
    onco-clown
    onco-clown, 30.12.2021 16:55
    -1
    даешь второе место в УПЛ в следующем сезоне! как когда-то..
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