Ярославский очертил задачи Металлиста: достойное место в УПЛ и еврокубки

Президент «Металлиста» Александр Ярославский надеется, что уже в следующем сезоне команда достойно себя покажет в УПЛ.
«Мы с вами проводим хорошее время в подготовке новой команды. Что сделано на сегодня? На сегодня часть инфраструктуры мы уже привели в порядок. Мы создали коллектив, который по всем показателям стал лучшим во Второй лиге, мы идем впереди всех в Первой лиге — с разницей в 11 очков. То есть у нас есть чем гордиться. Но этого мало».
«Наша основная задача — создать боеспособную команду, которая могла бы занять достойное место в Украинской Премьер-Лиге и играть для начала в Лиге Европы».
«Об остальном мы будем думать уже после выполнения этой задачи», - сказал Ярославский.
Источник — ФК Металлист
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Потом можно и народные команды драть.
Кому-то придётся продвинуться.
Кому-то придётся продвинуться.
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