Шахтер продает абонементы за 1000 грн от программы єПідтримка

С помощью этой программы можно существенно сэкономить

  • 30.12.2021 14:09
  • 215 просмотров
  • 2 комментария
Шахтер продает абонементы за 1000 грн от программы єПідтримка
© єПідтримка

19 декабря вступила в действие правительственная программа «єПідтримка». Каждый украинец, имеющий две дозы вакцины от COVID-19, может получить на специальный счет 1 000 гривен из государственного бюджета.

Футбольный клуб «Шахтер» предложил своим болельщикам приобрести абонемент на вторую часть сезона, использовав государственную выплату.

Предложение распространяется на места в SkyUp Club и действует до 28 февраля. При номинальной стоимости абонемента в 1 600 гривен его можно приобрести за 1 000 гривен.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    Burevestnik, 30.12.2021 14:16
    +1
    а шарики и фонарики будут дарить каждый матч!
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    Face Control
    Face Control, 30.12.2021 14:16
    0
    Мудрое решение лучшего футбольного клуба Украины и восточной Европы, Шахтёр всегда был новатором всех самых лучший идей и технологий, великий клуб, правит и не стесняется.
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