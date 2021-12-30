Шахтер продает абонементы за 1000 грн от программы єПідтримка

19 декабря вступила в действие правительственная программа «єПідтримка». Каждый украинец, имеющий две дозы вакцины от COVID-19, может получить на специальный счет 1 000 гривен из государственного бюджета.
Футбольный клуб «Шахтер» предложил своим болельщикам приобрести абонемент на вторую часть сезона, использовав государственную выплату.
Предложение распространяется на места в SkyUp Club и действует до 28 февраля. При номинальной стоимости абонемента в 1 600 гривен его можно приобрести за 1 000 гривен.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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