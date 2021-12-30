ЭМЕРСОН: «Месси лучше, чем Роналду»

Защитник «Тоттенхэма» сравнил двух звезд футбола

  • 30.12.2021 08:16
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ЭМЕРСОН: «Месси лучше, чем Роналду»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Эмерсон, ранее выступавший за каталонскую «Барселону», сравнил Лионеля Месси с Криштиану Роналду.

«Месси лучше. Криштиану забивает голы, но против него не так уж и сложно играть один в один. Криштиану крутой, он не нуждается в комментариях, но Месси превосходит его», - сказал Эмерсон.

В этом сезоне Месси сыграл 16 матчей за ПСЖ во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач. Роналду провел 19 игр за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, отметившись 13 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

Источник — Sport.es

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