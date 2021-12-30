Клуб Второй лиги кардинально обновит состав

Руководство «Рубикона» осталось недовольно выступлением команды в осенней части сезона.

Киевский «Рубикон» прекратил сотрудничество с большим количеством футболистов. Команду покинули защитники Даниил Давыденко, Артем Махонин и Дмитрий Мохначук, полузащитники Максим Кулиш, Стивен Ньянка, Глеб Тетерук, Вадим Шутенко и Сергей Островерх, а также нападающие Евгений Могиль (на фото) и Алексей Притуляк.

Закончились арендные соглашения с защитником Рудольфом Сухомлиновым и полузащитником Владиславом Улянченко, права на которых принадлежат донецкому «Олимпику».

«Рубикон» занимает 13-е место в группе А Второй лиги. После выхода из отпуска команда Виктора Куряты планирует выступить на Мемориале Макарова, который стартует 22 января. В матчах турнира киевляне просмотрят многочисленных потенциальных новичков.