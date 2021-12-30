Такого трэшняка еще не было. Жена Сидорчука – о возвращении из отпуска

Анна шокирована ситуацией с отменой рейсов

  • 30.12.2021 05:26
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Такого трэшняка еще не было. Жена Сидорчука – о возвращении из отпуска
© Инстаграм Анны Сидорчук

Жена капитана киевского «Динамо» Сергея Сидорчука Анна рассказала о неприятной ситуации, которая приключилась с ними после возвращения из отпуска, проведенного на Мальдивах.

«Мы в Киеве. Такого трэшняка с перелетом у нас еще не было… просто отменили самолет за 2 часа до вылета, просто 24 часа в дороге, отели заняты, спи где хочешь, с таким сроком беременности мы вас выпустить не можем…

Но как хорошо возвращаться на родную землю и совет: всегда иметь заначку на всякий пожарный, чтоб хоть как-то вернуться домой.

И после этого всего детишки спросили: «А мы ещё на четвертом самолете полетим сегодня?», – написала Анна в инстаграме.

Источник — Instagram

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