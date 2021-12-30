Экс-четвертая ракетка мира завершит выступления после Australian Open

Бывшая четвертая ракетка мира Саманта Стосур заявила, что предстоящий Открытый чемпионат Австралии по теннису станет для нее последним в одиночных выступлениях.

«Я очень рада, что через пару недель 20-й раз сыграю на Australian Open. Огромное спасибо Tennis Australia за возможность закончить одиночную карьеру на домашнем Большом шлеме. Для меня очень много значит возможность закончить на глазах у семьи, друзей и австралийских болельщиков, которые всегда меня поддерживали.

Однако я планирую отыграть весь сезон в паре», – сказала Стосур.

Отметим, что в одиночном разряде особых успехов Саманта на домашнем мейджоре не добилась (два выхода в четвертый круг), но были победы в парном разряде и миксте.

