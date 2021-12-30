Экс-четвертая ракетка мира завершит выступления после Australian Open

Саманта Стосур доиграет сезон только в паре

  • 30.12.2021 04:29
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Экс-четвертая ракетка мира завершит выступления после Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Саманта Стосур

Бывшая четвертая ракетка мира Саманта Стосур заявила, что предстоящий Открытый чемпионат Австралии по теннису станет для нее последним в одиночных выступлениях.

«Я очень рада, что через пару недель 20-й раз сыграю на Australian Open. Огромное спасибо Tennis Australia за возможность закончить одиночную карьеру на домашнем Большом шлеме. Для меня очень много значит возможность закончить на глазах у семьи, друзей и австралийских болельщиков, которые всегда меня поддерживали.

Однако я планирую отыграть весь сезон в паре», – сказала Стосур.

Отметим, что в одиночном разряде особых успехов Саманта на домашнем мейджоре не добилась (два выхода в четвертый круг), но были победы в парном разряде и миксте.
 

Источник — Instagram

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