Стали известны даты жеребьевок турниров WTA в Австралии

Украинки узнают первых соперниц очень скоро

  • 30.12.2021 02:10
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Стали известны даты жеребьевок турниров WTA в Австралии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В начале января стартует новый теннисный сезон. В Австралии будут сыграно много турниров, на данный момент  уже известны даты жеребьевок.

Расписание жеребьевок:

Adelaide International 1 (WTA 500, Свитолина) – 2 января
Melbourne Summer Set 1 (WTA 250, Костюк, Калинина; квал. Ястремская, Цуренко, Снигур) – 2 января
Sydney Tennis Classic (WTA 250) – 8 января
Adelaide International 2 (WTA 500, Свитолина, Костюк, Калинина) – 9 января
Открытый чемпионат Австралии (Свитолина, Костюк, Калинина, Ястремская; квал. Цуренко, Снигур, Бондаренко) – 13 января
 

Источник — Twitter

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