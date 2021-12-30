Стали известны даты жеребьевок турниров WTA в Австралии

В начале января стартует новый теннисный сезон. В Австралии будут сыграно много турниров, на данный момент уже известны даты жеребьевок.
Расписание жеребьевок:
Adelaide International 1 (WTA 500, Свитолина) – 2 января
Melbourne Summer Set 1 (WTA 250, Костюк, Калинина; квал. Ястремская, Цуренко, Снигур) – 2 января
Sydney Tennis Classic (WTA 250) – 8 января
Adelaide International 2 (WTA 500, Свитолина, Костюк, Калинина) – 9 января
Открытый чемпионат Австралии (Свитолина, Костюк, Калинина, Ястремская; квал. Цуренко, Снигур, Бондаренко) – 13 января
Источник — Twitter
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