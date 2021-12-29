Палкин о Луческу и Де Дзерби: «Из двух альфа-самцов останется один»

Генеральный директор своеобразно оценил борьбу двух наставников

  • 29.12.2021 22:11
  • 1115 просмотров
  • 2 комментария
Палкин о Луческу и Де Дзерби: «Из двух альфа-самцов останется один»
© shakhtar.com

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин считает, что в украинском футболе есть два тренера альфа-самца - Мирча Луческу и Роберто Де Дзерби.

– Противостояние Луческу и Де Дзерби будет длиться как минимум до конца сезона. У этих наставников есть что-то схожее и в чем их главное различие?
– Из похожего можно отметить работу с молодежью. С точки зрения футбола: и тот и другой проповедуют атакующий футбол. С точки зрения мотивации: как Луческу, так и Де Дзерби – очень хорошие мотиваторы. А то, что их отличает, если рассматривать последний сезон: Де Дзерби пытается играть с любым соперником первым номером, то есть он хочет свою философию поставить на первое место и ее проповедовать, а Луческу в последний год уже подстраивается под соперника, в зависимости от силы, меняя к нему подход. Считаю, в этом главная разница между ними. Сегодня в футбольном прайде появилось два альфа-самца, но, как вы понимаете, остаться должен один. Я уверен, что останется Роберто.

– Также оба тренера очень эмоциональны. Некоторые болельщики даже говорят, что на стадион стоит приходить ради эмоций тренерских штабов у кромки поля.
– Я согласен. Честно говоря, даже мне говорят, что я начал по-другому болеть с приходом Де Дзерби – намного эмоциональнее. Он заряжает своим драйвом, своей эмоцией, своей мотивацией. Как говорил президент клуба, многие скоро будут ходить на Де Дзерби.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    avk2307
    avk2307, 29.12.2021 22:50
    0
    Палкин уже праздновать начал по моему. "Марлон - это апологет футбола по дедзербски"
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    -smart--Forever-
    online
    -smart--Forever-, 29.12.2021 22:44 (изменен)
    -3
    Если Де Дзерби это альфа-самец, то румынская маразматичка - альфа-самка
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