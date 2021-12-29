После неудачного матча. Зинченко отправили в запас Манчестер Сити

Украинец начнет игру на лавке запасных

  • 29.12.2021 21:18
  • 912 просмотров
  • 3 комментария
После неудачного матча. Зинченко отправили в запас Манчестер Сити
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня последний матч года проведет лидер АПЛ «Манчестер Сити», который на выезде сыграет против «Брентфорда».

Старт в 22:15.

Украинец Александр Зинченко, который в прошлой встрече вышел в основе и получил самую низкую оценку в команде, остался в запасе.
 

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Oleksandr Melnychuk
    online
    Oleksandr Melnychuk, 29.12.2021 21:24
    +4
    """Після невдалого матчу. Зінченка відправили в запас Манчестер Сіті"""
    Що за тупий висновок автора!?!? Гюндоган і Марез також наказані чи вони просто потрапили в запас по ротації!?
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 29.12.2021 21:30
    0
    Oleksandr Melnychuk, 29.12.2021 21:24
    """Після невдалого матчу. Зінченка відправили в запас Манчестер Сіті"""
    Що за тупий висновок автора!?!? Гюндоган і Марез також наказані чи вони просто потрапили в запас по ротації!?
    Верно. Уже любому очевидно, что Гвардиола ценит Зинченко, хоть он объективно по игровым качествам не дотягивает до такой команды как МС, но у него есть то, что он ценит больше всего - трудолюбие и позитив, и подобные заголовки вызывают недоумение уже.
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    Lev4455
    Lev4455, 29.12.2021 21:30
    0
    Та не робіть клоунади з цього гравця. Тренер з світовим іменем буде ставити в захист гравців які пропускають за гру три банки. Його скоро попросять з команди.
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