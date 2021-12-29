После неудачного матча. Зинченко отправили в запас Манчестер Сити

Сегодня последний матч года проведет лидер АПЛ «Манчестер Сити», который на выезде сыграет против «Брентфорда».

Старт в 22:15.

Украинец Александр Зинченко, который в прошлой встрече вышел в основе и получил самую низкую оценку в команде, остался в запасе.

