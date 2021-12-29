После неудачного матча. Зинченко отправили в запас Манчестер Сити

Сегодня последний матч года проведет лидер АПЛ «Манчестер Сити», который на выезде сыграет против «Брентфорда».
Старт в 22:15.
Украинец Александр Зинченко, который в прошлой встрече вышел в основе и получил самую низкую оценку в команде, остался в запасе.
📋 TEAM NEWS 📋— Manchester City (@ManCity) December 29, 2021
XI | Ederson, Cancelo, Dias, Laporte, Ake, Fernandinho (C), De Bruyne, Bernardo, Foden, Jesus, Grealish
SUBS | Steffen, Carson, Sterling, Gundogan, Zinchenko, Mahrez, Mbete, Palmer#ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/UbmyFFktqP
Источник — Sport.ua
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Що за тупий висновок автора!?!? Гюндоган і Марез також наказані чи вони просто потрапили в запас по ротації!?
Що за тупий висновок автора!?!? Гюндоган і Марез також наказані чи вони просто потрапили в запас по ротації!?
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