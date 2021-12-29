Клуб Второй лиги остался без тренерского штаба и игроков

После завершения осенней части сезона главный тренер черкасского «Днепра» Тарас Ильницкий, его помощники, а также все футболисты написали заявления об уходе.
О расформировании «Днепра» речь не идет. Просто таким образом клубное руководство хочет «разгрузить» зарплатную ведомость.
В начале февраля 2022 года, когда в «Днепре» планируют возобновить подготовку ко весенней части чемпионата Украины во Второй лиге, тем футболистам, которым не удастся трудоустроиться в других командах, будет предложено вернуться в «Днепр».
Скорее всего, такая же ситуация будет и с тренерами. Все тренировочные сборы «Днепра» запланированы в Черкассах.
Напомним, что «Днепр» занимает 11 место в группе А Второй лиги, набрав 17 очков.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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