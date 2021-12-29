Клуб Второй лиги остался без тренерского штаба и игроков

Таким образом черкасский «Днепр» хочет «разгрузить» зарплатную ведомость

  • 29.12.2021 19:51
  • 2336 просмотров
  • 2 комментария
Клуб Второй лиги остался без тренерского штаба и игроков
© ФК Днепр Черкассы

После завершения осенней части сезона главный тренер черкасского «Днепра» Тарас Ильницкий, его помощники, а также все футболисты написали заявления об уходе.

О расформировании «Днепра» речь не идет. Просто таким образом клубное руководство хочет «разгрузить» зарплатную ведомость.

В начале февраля 2022 года, когда в «Днепре» планируют возобновить подготовку ко весенней части чемпионата Украины во Второй лиге, тем футболистам, которым не удастся трудоустроиться в других командах, будет предложено вернуться в «Днепр».

Скорее всего, такая же ситуация будет и с тренерами. Все тренировочные сборы «Днепра» запланированы в Черкассах.

Напомним, что «Днепр» занимает 11 место в группе А Второй лиги, набрав 17 очков.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    gajvir
    gajvir, 29.12.2021 20:44
    +1
    Вирішили центр зайнятості розвести )))
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    romanchik.8409
    romanchik.8409, 29.12.2021 20:22
    +1
    На х..Я такие клубы??? Это же смех и грусть...Лучше никакой чем такие
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