Марлос близок к подписанию контракта. Игрок решил остаться в Бразилии

Полузащитник Марлос, который покинул «Шахтер», в ближайшее время подпишет контракт с новой командой.
По информации бразильских СМИ, главными претендентами остались «Сан-Паулу», «Атлетико» Паранаэнсе и «Атлетико» Минейро.
Кроме того, у Марлоса есть варианты в ОАЭ и Катаре, но 33-летний игрок склоняется к тому, чтобы завершить карьеру в Бразилии.
Хавбек хочет все решить в ближайшие дни, чтобы спокойно готовиться к старту нового бразильского сезона.
Источник — Globoesporte
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