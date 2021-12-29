Марлос близок к подписанию контракта. Игрок решил остаться в Бразилии

Игрок почти определился с новым клубом

  • 29.12.2021 19:47
  • 701 просмотр
  • 2 комментария
Марлос близок к подписанию контракта. Игрок решил остаться в Бразилии
© AP

Полузащитник Марлос, который покинул «Шахтер», в ближайшее время подпишет контракт с новой командой.

По информации бразильских СМИ, главными претендентами остались «Сан-Паулу», «Атлетико» Паранаэнсе и «Атлетико» Минейро.

Кроме того, у Марлоса есть варианты в ОАЭ и Катаре, но 33-летний игрок склоняется к тому, чтобы завершить карьеру в Бразилии.

Хавбек хочет все решить в ближайшие дни, чтобы спокойно готовиться к старту нового бразильского сезона.

Источник — Globoesporte

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    VikyKrasotulechka
    online
    VikyKrasotulechka, 29.12.2021 19:56
    +1
    Andrey111, 29.12.2021 19:53
    Да пусть хоть в Гваделупе, оно нам надо?
    Бутылку купи!! думаю знаешь что с ней сделать....
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    Andrey111
    Andrey111, 29.12.2021 19:53
    -3
    Да пусть хоть в Гваделупе, оно нам надо?
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