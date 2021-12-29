Марлос близок к подписанию контракта. Игрок решил остаться в Бразилии

Полузащитник Марлос, который покинул «Шахтер», в ближайшее время подпишет контракт с новой командой.

По информации бразильских СМИ, главными претендентами остались «Сан-Паулу», «Атлетико» Паранаэнсе и «Атлетико» Минейро.

Кроме того, у Марлоса есть варианты в ОАЭ и Катаре, но 33-летний игрок склоняется к тому, чтобы завершить карьеру в Бразилии.

Хавбек хочет все решить в ближайшие дни, чтобы спокойно готовиться к старту нового бразильского сезона.