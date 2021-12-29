Левый берег проведет сбор в Турции

На сборе запланировано проведение восьми контрольных матчей

  • 29.12.2021 17:58
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Левый берег проведет сбор в Турции
© ФК Левый берег

Один из лидеров группы А Второй лиги - «Левый берег» определился с планами подготовки к весенней части сезона.

Киевляне примут участие в традиционном всеукраинском турнире, посвященном памяти Олега Mакарова, который стартует 22 января 2022 года.

Именно в этих соревнованиях главный тренер Анатолий Бузник просмотрит группу потенциальных новичков.

Те, которые своей игрой произведут впечатление на тренерский штаб, отправятся в середине февраля с «Левым берегом» на зарубежный этап подготовки – в Турцию, где запланировано проведение восьми контрольных матчей.

Напомним, что пока «Левый берег» занимает второе место в группе А Второй лиги, набрав 46 очков.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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