Ингулец подпишет бразильского защитника

Жоао Вильям присоединится к команде Сергея Лавриненко перед первым сбором

  • 29.12.2021 17:17
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Ингулец подпишет бразильского защитника
© ФК Рух Брест. Жоао Вильям

«Ингулец» пригласил в свои ряды футболиста, который недавно покинул брестский «Рух».

Бразильский защитник Жоао Вильям принял предложение украинского клуба и присоединится к «Ингульцу» перед первым сбором команды.

Ожидается, что Вильям подпишет контракт с командой Сергея Лавриненко после 10 января.

Ранее бразилец выступал за «Санта-Круз», «Луверденсе», «Жувентуде».

25-летний защитник в прошлом сезоне принял участие в 12 матчах «Руха», в которых забил один мяч.

На зимний перерыв «Ингулец» ушел на 14-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 13 очков.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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