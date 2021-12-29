Ингулец подпишет бразильского защитника

«Ингулец» пригласил в свои ряды футболиста, который недавно покинул брестский «Рух».

Бразильский защитник Жоао Вильям принял предложение украинского клуба и присоединится к «Ингульцу» перед первым сбором команды.

Ожидается, что Вильям подпишет контракт с командой Сергея Лавриненко после 10 января.

Ранее бразилец выступал за «Санта-Круз», «Луверденсе», «Жувентуде».

25-летний защитник в прошлом сезоне принял участие в 12 матчах «Руха», в которых забил один мяч.

На зимний перерыв «Ингулец» ушел на 14-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 13 очков.