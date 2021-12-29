Наставник Арсенала заразился коронавирусом

«Арсенал» официально сообщил о том, что главный тренер команды Микель Артета сдал положительный тест на коронавирус. Он точно пропустит следующий матч команды в АПЛ – 1 января против «Манчестер Сити».
Артета болеет коронавирусом уже во второй раз. В марте 2020 года он стал первым представителем АПЛ, который подхватил болезнь.
Сейчас «Арсенал» идет четвертым в турнирной таблице АПЛ с 35 очками в активе.
Источник — ФК Арсенал Лондон
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