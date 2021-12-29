Наставник Арсенала заразился коронавирусом

Микель Артета точно пропустит матч против «Манчестер Сити»

  • 29.12.2021 13:22
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Наставник Арсенала заразился коронавирусом
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Арсенал» официально сообщил о том, что главный тренер команды Микель Артета сдал положительный тест на коронавирус. Он точно пропустит следующий матч команды в АПЛ – 1 января против «Манчестер Сити».

Артета болеет коронавирусом уже во второй раз. В марте 2020 года он стал первым представителем АПЛ, который подхватил болезнь.

Сейчас «Арсенал» идет четвертым в турнирной таблице АПЛ с 35 очками в активе.

Источник — ФК Арсенал Лондон

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