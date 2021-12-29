Защитник Ференцвароша: «Ребров – очень современный тренер»

Защитник «Ференцвароша» Миха Блажич вспомнил работу с экс-тренером команды Сергеем Ребровым:

«Образ Реброва как представителя старой украинской школы тренеров – полностью ошибочный. Он очень современный тренер в плане тренировок, тактики.

Он часто мне рассказывал о тренировках под руководством Лобановского. И он знает, что не может так же работать сейчас. Этой старой школы больше не существует».

Напомним, Ребров возглавлял «Ференцварош» в 2018 – 2021 годах. Сейчас украинский специалист работает с «Аль-Айном».