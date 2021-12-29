Защитник Ференцвароша: «Ребров – очень современный тренер»

Защитник «Ференцвароша» Миха Блажич вспомнил работу с экс-тренером команды Сергеем Ребровым:
«Образ Реброва как представителя старой украинской школы тренеров – полностью ошибочный. Он очень современный тренер в плане тренировок, тактики.
Он часто мне рассказывал о тренировках под руководством Лобановского. И он знает, что не может так же работать сейчас. Этой старой школы больше не существует».
Напомним, Ребров возглавлял «Ференцварош» в 2018 – 2021 годах. Сейчас украинский специалист работает с «Аль-Айном».
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Якщо серйозно, то Лобановський був крутим для свого часу, тому що він використовував найновіші і найпрогресивніші методики. Він же їздив в Закарпаття і слухав радіо європи щоб перейняти інновації. Так само поводять себе всі великі тренери. Той же Пеп, 10 років тому Барса рвала всю Європу тікі-такою. Зараз на тікі-таку знайшли протидію. Пеп перебудувався. А дехто до цих пір живе в світі ілюзій.
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