Почти в полном составе. 17 игроков Райо Вальекано заразились коронавирусом

В испанском «Райо Вальекано» произошла вспышка заражений коронавирусом.

Положительные тесты на COVID-19 сдали 17 футболистов. Руководство клуба попытается перенести встречу 19-го тура Ла Лиги с «Атлетико», которая должна состояться 2 января.

После 18 туров «Райо Вальекано» располагается на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своём активе 30 баллов. «Атлетико» идет следом за «Райо» в таблице, у подопечных Диего Симеоне 29 очков.