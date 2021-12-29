Почти в полном составе. 17 игроков Райо Вальекано заразились коронавирусом

В испанском «Райо Вальекано» произошла вспышка заражений коронавирусом.
Положительные тесты на COVID-19 сдали 17 футболистов. Руководство клуба попытается перенести встречу 19-го тура Ла Лиги с «Атлетико», которая должна состояться 2 января.
После 18 туров «Райо Вальекано» располагается на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своём активе 30 баллов. «Атлетико» идет следом за «Райо» в таблице, у подопечных Диего Симеоне 29 очков.
Источник — El Chiriguito
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