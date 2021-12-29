Агробизнес проведет восемь спаррингов в Турции

Украинская команда отправится на зарубежный сбор 14 февраля

  • 29.12.2021 04:25
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Агробизнес проведет восемь спаррингов в Турции
© ФК Агробизнес

24 января футболисты «Агробизнеса» возобновят подготовку к весенней части чемпионата Украины в Первой лиге.

Первые контрольные поединки в новом году подопечные Александра Чижевского проведут 2 февраля с «Юностью», чемпионом Львовщины среди аматоров, 5 февраля — с «Карпатами» (Львов), 8 февраля — с «Волынью» и 11 февраля — с «Прикарпатьем».

14 февраля запланирован вылет на зарубежный этап подготовки в Турцию, где «Агробизнес» сыграет восемь спаррингов. Соперники уточняются. Вернутся домой футболисты «Агробизнеса» 11 марта.

Подписаны предварительные контракты с тремя потенциальными новичками, всего же, главный тренер Александр Чижевский собирается усилить ряды команды пятью новобранцами.

«Агробизнес» занимает 13-е место в Первой лиге, набрав 21 очко.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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