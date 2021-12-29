Мирон МАРКЕВИЧ: «Украинские рефери не умеют судить»

Бывший главный тренер «Металлиста», «Днепра» и сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением о том, кто стал лучшим украинским арбитром в 2021 году.

«Украинские рефери не умеют судить. Вот кто в нашей стране лучший арбитр? Ну, возможно, Екатерина Монзуль. Но она постоянно работает с системой VAR, поэтому ей легче», — отметил Маркевич.