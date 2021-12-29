Интер нацелился на защитника Боруссии М

Миланский «Интер» заинтересован в подписании 27-летнего центрального защитника менхенгладбахской «Боруссии» и сборной Германии Маттиаса Гинтера.
Будущим летом Гинтер станет свободным агентом и сможет перейти в итальянский клуб бесплатно. Также игроком интересуются три других европейских клуба.
Гинтер защищает цвета «Боруссии» М после перехода из дортмундской «Боруссии» летом 2017 года за €17 миллионов. В текущем сезоне защитник провел за «Боруссию» М 17 матчей во всех турнирах.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €24 миллиона.
В активе Маттиаса 46 матчей за сборную Германии, где он забил 2 мяча.
Источник — Twitter
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