Интер нацелился на защитника Боруссии М

Миланский «Интер» заинтересован в подписании 27-летнего центрального защитника менхенгладбахской «Боруссии» и сборной Германии Маттиаса Гинтера.

Будущим летом Гинтер станет свободным агентом и сможет перейти в итальянский клуб бесплатно. Также игроком интересуются три других европейских клуба.

Гинтер защищает цвета «Боруссии» М после перехода из дортмундской «Боруссии» летом 2017 года за €17 миллионов. В текущем сезоне защитник провел за «Боруссию» М 17 матчей во всех турнирах.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €24 миллиона.

В активе Маттиаса 46 матчей за сборную Германии, где он забил 2 мяча.