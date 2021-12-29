ФОТО. Месси с семьей отдыхает в родном Росарио

34-летний аргентинский форвард парижского ПСЖ Лионель Месси воспользовался паузой в чемпионате Франции, чтобы посетить свой родной город — Росарио.
«Росарио», — прокомментировал Месси свежие фото со своей женой Антонеллой Рокуццо и тремя детьми.
Лионель и Антонелла вместе выросли в Росарио. Пара вместе с 2008 года.
В текущем сезоне Месси провел за ПСЖ 16 матчей во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 5 результативных передач.
Источник — Instagram
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