Металлист сыграет с трехкратным чемпионом Чехии

В рамках первого зимнего сбора в турецком Белеке, куда харьковский «Металлист» отправится 15 января, команда Александра Кучера планирует сыграть с двумя польскими и одним чешским клубом.

24 января соперником «желто-синих» станет трехкратный чемпион Чехии «Слован» (Либерец), занимающий на данный момент 9-е место в чемпионате.

26 января «Металлист» встретится с «Радомяком» из Радома, четвертой командой нынешнего сезона чемпионата Польши.

Также известно, что открыть игровую программу сбора харьковчане планируют контрольным матчем с еще одним польским клубом высшего дивизиона.

После 20-ти сыгранных туров «Металлист» возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, имея в активе 53 очка при разнице забитых и пропущенных мячей 52-9.