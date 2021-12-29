Металлист сыграет с трехкратным чемпионом Чехии

В рамках первого зимнего сбора в турецком Белеке, куда харьковский «Металлист» отправится 15 января, команда Александра Кучера планирует сыграть с двумя польскими и одним чешским клубом.
24 января соперником «желто-синих» станет трехкратный чемпион Чехии «Слован» (Либерец), занимающий на данный момент 9-е место в чемпионате.
26 января «Металлист» встретится с «Радомяком» из Радома, четвертой командой нынешнего сезона чемпионата Польши.
Также известно, что открыть игровую программу сбора харьковчане планируют контрольным матчем с еще одним польским клубом высшего дивизиона.
После 20-ти сыгранных туров «Металлист» возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, имея в активе 53 очка при разнице забитых и пропущенных мячей 52-9.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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