Кучер признан лучшим тренером Второй лиги по итогам года

Всеукраинское объединение тренеров по футболу признало наставника «Металлиста» Александра Кучера лучшим тренером Второй лиги по итогам уходящего года.
В 2021 году харьковская команда завоевала путевку в Первую лигу, без единого поражения выиграв группу и абсолютное чемпионство в нижнем профессиональном дивизионе Украины.
Сейчас «Металлист» лидирует в Первой лиге. 1 марта «желто-синие» сыграют в 1/4 финала Кубка страны.
Топ-5 тренеров Второй лиги в 2021 году по версии Всеукраинского объединения тренеров:
1. Александр Кучер («Металлист») — 4,44 балла из 5
2. Владимир Микитин («Металлург») — 4,38
3. Виталий Костышин («Подолье») — 4,26
4. Андрей Тлумак («Карпаты») — 4,18
5. Владимир Бондаренко («Диназ») — 4,16
Источник — ФК Металлист
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