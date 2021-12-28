Кучер признан лучшим тренером Второй лиги по итогам года

Всеукраинское объединение тренеров по футболу признало наставника «Металлиста» Александра Кучера лучшим тренером Второй лиги по итогам уходящего года.

В 2021 году харьковская команда завоевала путевку в Первую лигу, без единого поражения выиграв группу и абсолютное чемпионство в нижнем профессиональном дивизионе Украины.

Сейчас «Металлист» лидирует в Первой лиге. 1 марта «желто-синие» сыграют в 1/4 финала Кубка страны.

Топ-5 тренеров Второй лиги в 2021 году по версии Всеукраинского объединения тренеров:

1. Александр Кучер («Металлист») — 4,44 балла из 5

2. Владимир Микитин («Металлург») — 4,38

3. Виталий Костышин («Подолье») — 4,26

4. Андрей Тлумак («Карпаты») — 4,18

5. Владимир Бондаренко («Диназ») — 4,16