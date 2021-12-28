Кучер признан лучшим тренером Второй лиги по итогам года

Наставник «Металлиста» уверенно вывел свою команду в Первую лигу

  • 28.12.2021 21:04
  • 653 просмотра
  • 2 комментария
Кучер признан лучшим тренером Второй лиги по итогам года
© ФК Металлист. Александр Кучер

Всеукраинское объединение тренеров по футболу признало наставника «Металлиста» Александра Кучера лучшим тренером Второй лиги по итогам уходящего года.

В 2021 году харьковская команда завоевала путевку в Первую лигу, без единого поражения выиграв группу и абсолютное чемпионство в нижнем профессиональном дивизионе Украины.

Сейчас «Металлист» лидирует в Первой лиге. 1 марта «желто-синие» сыграют в 1/4 финала Кубка страны.

Топ-5 тренеров Второй лиги в 2021 году по версии Всеукраинского объединения тренеров:

1. Александр Кучер («Металлист») — 4,44 балла из 5
2. Владимир Микитин («Металлург») — 4,38
3. Виталий Костышин («Подолье») — 4,26
4. Андрей Тлумак («Карпаты») — 4,18
5. Владимир Бондаренко («Диназ») — 4,16

Источник — ФК Металлист

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Stardeck84
    online
    Stardeck84, 28.12.2021 21:25
    0
    Если это дело всего лишь одного Кучера, а не помощников, тогда Саня красавчик, однозначно.
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    -smart--Forever-
    online
    -smart--Forever-, 28.12.2021 21:49
    -1
    Как говаривал великий Наполеон Бонапарт:
    настанет время, когда команда хорьков во главе с кротом обязательно победит стадо сурков с румынской лисицей во главе

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