Львов проведет восемь спаррингов в Турции

16 января 2022 года «Львов» улетит на учебно-тренировочный сбор в Турцию.

22 января подопечные Олега Дулуба проведут первый контрольный поединок в новом году — с австрийским «Хортбергом». 24 января львовяне померяются силами со словацким «Татраном» (Липтовски Mикулаш), 26-го — с грузинским «Динамо» (Тбилиси), 28-го — с «Теплице» (Чехия), 30-го — с «Раднички 1923» из Сербии. Еще три спарринг-партнера уточняются, скорее всего, это будут команды из балканских стран.

В 19-м туре чемпионата УПЛ «Львов» в гостях сыграет 26 февраля с «Александрией».

«Львов» после первой части сезона с 17-ю очками занимает 12-е место в УПЛ.