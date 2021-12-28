Барселона заинтересована в двух игроках Челси

Каталонскому клубу нужны Сесар Аспиликуэта и Андреас Кристенсен

  • 28.12.2021 20:04
  • 733 просмотра
  • 1 комментарий
Барселона заинтересована в двух игроках Челси
© Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская «Барселона» по-прежнему надеется подписать двух защитников лондонского «Челси» — Сесара Аспиликуэту и Андреаса Кристенсена.

Контракты обоих футболистов рассчитаны до будущего лета. «Барселона» хочет подписать футболистов в качестве свободных агентов. Оба игрока не против перехода, но еще не приняли окончательного решения.

Аспиликуэта защищает цвета «Челси» с лета 2012 года после перехода из «Марселя» за €8,8 миллиона. В текущем сезоне Сесар провел за английскую команду 20 матчей во всех турнирах, где отдал 3 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €11 миллионов.

Кристенсен — воспитанник «Челси». В текущем сезоне Андреас провел за «синих» 18 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ориентировочная стоимость защитника составляет €35 миллионов.

Источник — Sport.es

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    Westwood.
    Westwood., 28.12.2021 20:37
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