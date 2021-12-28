ФОТО. День простаков. Форвард Динамо отдыхает в Мадриде

Фран Соль посетил ночной клуб

  • 28.12.2021 19:34
  • 2565 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. День простаков. Форвард Динамо отдыхает в Мадриде
© Instagram. Фран Соль

29-летний испанский нападающий киевского «Динамо» Фран Соль, который в нынешнем сезоне выступает за «Эйбар» на правах аренды, показал, как отдыхает в Мадриде.

«День без смеха — потерянный день», — прокомментировал Соль свое фото, сделанное в одном из заведений.

День простаков (El Día de los Santos Inocentes) — испанский аналог Дня дурака, который отмечается 28 декабря. Во многих других странах, включая Украину, отмечается 1 апреля.

В текущем сезоне Соль провел за «Эйбар» 13 матчей во всех турнирах, где забил один гол.

Контракт Соля с «Динамо» рассчитан до конца декабря 2023 года.

Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
    dd dent, 28.12.2021 19:49
    +2
    Результативностью явно не блещет, да ещё и румын забраковал похоже и кто дк напаривает эти креатуры, при чем далеко не дешевые
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    FunnyCat___
    online
    FunnyCat___, 28.12.2021 19:52 (изменен)
    +1
    Мой любимый Франк
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