ФОТО. День простаков. Форвард Динамо отдыхает в Мадриде

29-летний испанский нападающий киевского «Динамо» Фран Соль, который в нынешнем сезоне выступает за «Эйбар» на правах аренды, показал, как отдыхает в Мадриде.

«День без смеха — потерянный день», — прокомментировал Соль свое фото, сделанное в одном из заведений.

День простаков (El Día de los Santos Inocentes) — испанский аналог Дня дурака, который отмечается 28 декабря. Во многих других странах, включая Украину, отмечается 1 апреля.

В текущем сезоне Соль провел за «Эйбар» 13 матчей во всех турнирах, где забил один гол.

Контракт Соля с «Динамо» рассчитан до конца декабря 2023 года.