Мирон МАРКЕВИЧ: «Лучшие тренеры — Йовичевич и Вернидуб»

Бывший главный тренер «Металлиста», «Днепра» и сборной Украины Мирон Маркевич назвал двух лучших тренеров в 2021 году.

«Игор Йовичевич. Он пришел в «Днепр-1», и сначала ему было тяжело. Сейчас видна его тренерская работа, команда прибавила, причем серьезно. На зимнюю паузу в чемпионате Украины «Днепр-1» заслуженно ушел на третьем месте. Если хорватскому специалисту дадут возможность укрепить состав, может быть, в следующем году в еврокубках у нас будет команда, которая, по крайней мере, выйдет из группы в Лиге Европы.

Также хотел бы отметить Юрия Вернидуба. С теми футболистами, которые были у него в Шерифе, он хорошо выступил в Лиге чемпионов. Выйти из такой группы, где были «Реал», «Интер» и «Шахтер», в Лигу Европы, заслуживает уважения. Я рад за Вернидуба. Вот эти тренеры, на мой взгляд, лучшие в 2021 году. У команд под их руководством виден серьезный прогресс», — считает Маркевич.