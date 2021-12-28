Мирон МАРКЕВИЧ: «Лучшие тренеры — Йовичевич и Вернидуб»

Специалист считает, что именно эти наставники добились максимального прогресса в 2021 году

  • 28.12.2021 18:51
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Мирон МАРКЕВИЧ: «Лучшие тренеры — Йовичевич и Вернидуб»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер «Металлиста», «Днепра» и сборной Украины Мирон Маркевич назвал двух лучших тренеров в 2021 году.

«Игор Йовичевич. Он пришел в «Днепр-1», и сначала ему было тяжело. Сейчас видна его тренерская работа, команда прибавила, причем серьезно. На зимнюю паузу в чемпионате Украины «Днепр-1» заслуженно ушел на третьем месте. Если хорватскому специалисту дадут возможность укрепить состав, может быть, в следующем году в еврокубках у нас будет команда, которая, по крайней мере, выйдет из группы в Лиге Европы.

Также хотел бы отметить Юрия Вернидуба. С теми футболистами, которые были у него в Шерифе, он хорошо выступил в Лиге чемпионов. Выйти из такой группы, где были «Реал», «Интер» и «Шахтер», в Лигу Европы, заслуживает уважения. Я рад за Вернидуба. Вот эти тренеры, на мой взгляд, лучшие в 2021 году. У команд под их руководством виден серьезный прогресс», — считает Маркевич.

Источник — Footboom

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