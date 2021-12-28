Эвертон нацелился на полузащитника Челси

Ливерпульский «Эвертон» намерен арендовать 28-летнего английского центрального полузащитника лондонского «Челси» Росса Баркли.

Футболист перешел из «Эвертона» в «Челси» в январе 2018 года за €16,8 миллиона. Сейчас футболист не имеет твердого места в составе «синих», и «Челси» вполне может отпустить его в аренду.

Главный тренер «Эвертона» Рафа Бенитес намерен серьезно усилить команду в январе. Но бюджет «ирисок» весьма ограничен, а это значит, что они будут вынуждены арендовать игроков, а не покупать.

В текущем сезоне Баркли провел за «Челси» 11 матчей во всех турнирах.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €13 миллионов.