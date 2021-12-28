ФОТО. «Прочитал все книги». Степаненко рассказал, как отдохнул на Мальдивах

Украинского хавбека «Шахтера» прозвали «книжным червем»

  • 28.12.2021 17:15
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  • 1 комментарий
ФОТО. «Прочитал все книги». Степаненко рассказал, как отдохнул на Мальдивах
© Instagram

32-летний полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко рассказал о том, как провел отпуск на Мальдивах вместе с семьей и друзьями.

«Наши «Мальдивские каникулы» подходят к концу. Мы классно отдохнули с семьей и друзьями, впервые ныряли с детьми в открытом океане, за черепашками. Наши мамы успели проверить всю барную карту и определиться с любимыми коктейлями, а еще им подарили два проросших кокоса, так что, если увидите в Запорожье и Вышгороде пальмы — это мы. Марго «выгуляла» все купальники, и мой фаворит — купальник тренера по плаванию. Ну а меня прозвали «книжный червь», так как за две недели прочитал все книги, которые взял с собой. Спасибо, Мальдивы», — написал Степаненко.

В текущем сезоне Степаненко провел за «Шахтер» 22 матча во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Олійник Володимир
    Олійник Володимир, 28.12.2021 17:48
    +1
    прочитав хоч одну українську?
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