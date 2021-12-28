ФОТО. «Прочитал все книги». Степаненко рассказал, как отдохнул на Мальдивах

32-летний полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко рассказал о том, как провел отпуск на Мальдивах вместе с семьей и друзьями.

«Наши «Мальдивские каникулы» подходят к концу. Мы классно отдохнули с семьей и друзьями, впервые ныряли с детьми в открытом океане, за черепашками. Наши мамы успели проверить всю барную карту и определиться с любимыми коктейлями, а еще им подарили два проросших кокоса, так что, если увидите в Запорожье и Вышгороде пальмы — это мы. Марго «выгуляла» все купальники, и мой фаворит — купальник тренера по плаванию. Ну а меня прозвали «книжный червь», так как за две недели прочитал все книги, которые взял с собой. Спасибо, Мальдивы», — написал Степаненко.

В текущем сезоне Степаненко провел за «Шахтер» 22 матча во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.