Ярмоленко – в запасе Вест Хэма на матч с Уотфордом

Сегодня, 28 декабря «Вест Хэм» в 20-м туре АПЛ на выезде сыграет с «Уотфордом». Начало матча – в 17:00 по Киеву.
Украинский форвард Андрей Ярмоленко остался в запасе «Вест Хэма» на матч.
Состав «Вест Хэма»: Фабианьски, Цоуфал, Доусон, Диоп, Джонсон, Нобл, Лансини, Соучек, Антонио, Бенрахма, Боуэн.
Four changes today ⚒#WATWHU | @betway pic.twitter.com/WZXaJ2bpR1— West Ham United (@WestHam) December 28, 2021
Источник — Twitter
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клуб бережет его силы на матч Украины с Шотландией.
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