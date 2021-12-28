Ярмоленко – в запасе Вест Хэма на матч с Уотфордом

Украинский форвард снова на скамейке

  • 28.12.2021 16:34
  • 377 просмотров
  • 3 комментария
Ярмоленко – в запасе Вест Хэма на матч с Уотфордом
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 28 декабря «Вест Хэм» в 20-м туре АПЛ на выезде сыграет с «Уотфордом». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Украинский форвард Андрей Ярмоленко остался в запасе «Вест Хэма» на матч.

Состав «Вест Хэма»: Фабианьски, Цоуфал, Доусон, Диоп, Джонсон, Нобл, Лансини, Соучек, Антонио, Бенрахма, Боуэн.

Источник — Twitter

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    Burevestnik, 28.12.2021 18:01
    0
    Не надо "гнать" на Ярмолу:
    клуб бережет его силы на матч Украины с Шотландией.
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    Frankov11
    Frankov11, 28.12.2021 16:39
    0
    А где ему еще быть?
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    Barack
    Barack, 28.12.2021 16:38
    0
    Вот это новость. Как неожиданно
    Ссылка
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