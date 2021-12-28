Ужгород покинуло 10 футболистов

«Ужгород» во время зимней паузы не досчитался 10 игроков состава. Главный тренер команды Богдан Блавацкий сообщил, что клуб покинули:
Вадим Ющишин, Василий Беца, Александр Аксенов, Андрей Выскребенцев, Виктор Ряшко, Василий Пыняшко, Вадим Ференцик, Николай Гайдучик, Виктор Хомченко и Павел Тищук.
В данный момент «Ужгород» занимает предпоследнее, 15-е месте в Первой лиге.
Подготовку ко второй части сезона команда начнет 20 января.
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