Ужгород покинуло 10 футболистов

Наставник команды из Закарпатья рассказал о кадровых изменениях

  • 28.12.2021 14:21
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Ужгород покинуло 10 футболистов
© ФК Ужгород

«Ужгород» во время зимней паузы не досчитался 10 игроков состава. Главный тренер команды Богдан Блавацкий сообщил, что клуб покинули:

Вадим Ющишин, Василий Беца, Александр Аксенов, Андрей Выскребенцев, Виктор Ряшко, Василий Пыняшко, Вадим Ференцик, Николай Гайдучик, Виктор Хомченко и Павел Тищук.

В данный момент «Ужгород» занимает предпоследнее, 15-е месте в Первой лиге.

Подготовку ко второй части сезона команда начнет 20 января. 

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