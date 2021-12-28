ВПК-Агро арендует вратаря Днепра-1

После возвращения Виктора Бабичина в «Рух» команде из Вишневого нужен еще один вратарь.

Голкипер Мирослав Зновенко, осеннюю часть сезона отыгравший на правах аренды за «Никополь» (13 матчей и 25 пропущенных мячей во Второй лиге), во время зимней паузы присоединится к «ВПК-Агро».

Контракт 19-летнего футболиста, прошедшего обучение в школе «Зари», академиях «Металлиста» и «Днепра», по-прежнему принадлежит «Днепру-1».

«ВПК-Агро» занимает 14-е место в Первой лиге.