ВПК-Агро арендует вратаря Днепра-1

После возвращения Виктора Бабичина в «Рух» команде из Вишневого нужен еще один вратарь.
Голкипер Мирослав Зновенко, осеннюю часть сезона отыгравший на правах аренды за «Никополь» (13 матчей и 25 пропущенных мячей во Второй лиге), во время зимней паузы присоединится к «ВПК-Агро».
Контракт 19-летнего футболиста, прошедшего обучение в школе «Зари», академиях «Металлиста» и «Днепра», по-прежнему принадлежит «Днепру-1».
«ВПК-Агро» занимает 14-е место в Первой лиге.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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