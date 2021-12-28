Ингулец подпишет экс-хавбека Шерифа

«Ингулец» не дожидаясь открытия трансферного окна, уже активно проводит селекционную работу.

Клуб из Петрово договорился о сотрудничестве с экс-полузащитником «Шерифа», украинцем Андреем Близниченко, который минувшей осенью покинул команду Юрия Вернидуба в качестве свободного агента.

В ближайшее время будет объявлено о том, что украинец, имеющий опыт игр за «Днепр» и турецкий «Карабюкспор», официально возвращается в чемпионат Украины.

27-летний Близниченко выступал за «Шериф» с 2019 года. За это время украинец провел за клуб из Тирасполя 24 матча во всех турнирах.