Ингулец подпишет экс-хавбека Шерифа

«Ингулец» не дожидаясь открытия трансферного окна, уже активно проводит селекционную работу.
Клуб из Петрово договорился о сотрудничестве с экс-полузащитником «Шерифа», украинцем Андреем Близниченко, который минувшей осенью покинул команду Юрия Вернидуба в качестве свободного агента.
В ближайшее время будет объявлено о том, что украинец, имеющий опыт игр за «Днепр» и турецкий «Карабюкспор», официально возвращается в чемпионат Украины.
27-летний Близниченко выступал за «Шериф» с 2019 года. За это время украинец провел за клуб из Тирасполя 24 матча во всех турнирах.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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