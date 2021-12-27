Гуцуляк прокомментировал попадание в расширенный список сборной Украины

24-летний полузащитник «Днепра-1» Алексей Гуцуляк, как сообщалось ранее, попал в расширенный список игроков, которые могут быть вызваны в сборную Украины на матчи плей-офф чемпионата мира с Шотландией. Пока это неофициальная информация, но британскую визу игроку, очевидно, сделают.

«Правда ли, что я попал в расширенный список сборной Украины? Разговоры были, но это еще не официально. Связывались насчет визы. Но пока еще ничего не решено. Будет ясно, когда поступит официальный вызов», - сказал Гуцуляк.

Всего в расширенном списке 36 игроков. Сообщалось, что в нем также находится хавбек «Шахтера» Михаил Мудрик.

В нынешнем сезоне Алексей Гуцуляк сыграл 13 матчей в УПЛ, в которых забил 4 гола.