Гуцуляк прокомментировал попадание в расширенный список сборной Украины

Хавбека «Днепра-1» могут вызвать на сбор перед матчами с Шотландией

  • 27.12.2021 23:20
  • 704 просмотра
  • 1 комментарий
Гуцуляк прокомментировал попадание в расширенный список сборной Украины
© footboom.com. Алексей Гуцуляк

24-летний полузащитник «Днепра-1» Алексей Гуцуляк, как сообщалось ранее, попал в расширенный список игроков, которые могут быть вызваны в сборную Украины на матчи плей-офф чемпионата мира с Шотландией. Пока это неофициальная информация, но британскую визу игроку, очевидно, сделают.

«Правда ли, что я попал в расширенный список сборной Украины? Разговоры были, но это еще не официально. Связывались насчет визы. Но пока еще ничего не решено. Будет ясно, когда поступит официальный вызов», - сказал Гуцуляк.

Всего в расширенном списке 36 игроков. Сообщалось, что в нем также находится хавбек «Шахтера» Михаил Мудрик.

В нынешнем сезоне Алексей Гуцуляк сыграл 13 матчей в УПЛ, в которых забил 4 гола.

Источник — FanDay

(5 голосов)

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Комментарии
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    turist86
    turist86, 28.12.2021 00:22
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    Гуцуляк не дотягує до рівня національної збірної. Тим більше у півзахисті висока конкуренція
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