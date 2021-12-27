Президент Днепра-1: «Я очень страдал, когда Супряга ушел»

Юрий Береза – о бывшем форварде команды

  • 27.12.2021 20:10
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Президент Днепра-1: «Я очень страдал, когда Супряга ушел»
© СК Днепр-1. Юрий Береза

Президент «Днепра-1» Юрий Береза ответил на вопрос о том, не собирается ли клуб вернуть форварда «Динамо» Киев Владислава Супрягу:

«Я очень сильно страдал, когда Супряга ушел из «Днепра-1». Думал, он задержится у нас подольше. Но он сделал свой выбор и должен за него отвечать.

Для него, как для футболиста, «Днепр-1» сделал очень много. Если бы он пару сезонов сыграл с «Днепром-1» в УПЛ, у него бы была совсем другая история».

Источник — FanDay

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