Президент Днепра-1: «Я очень страдал, когда Супряга ушел»

Президент «Днепра-1» Юрий Береза ответил на вопрос о том, не собирается ли клуб вернуть форварда «Динамо» Киев Владислава Супрягу:

«Я очень сильно страдал, когда Супряга ушел из «Днепра-1». Думал, он задержится у нас подольше. Но он сделал свой выбор и должен за него отвечать.

Для него, как для футболиста, «Днепр-1» сделал очень много. Если бы он пару сезонов сыграл с «Днепром-1» в УПЛ, у него бы была совсем другая история».