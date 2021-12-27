На том же уровне. Яремчук сохранил свою трансферную стоимость

В понедельник, 27 декабря, авторитетный портал Transfermarkt обновил ориентировочные стоимости футболистов, выступающих в чемпионате Португалии.

26-летний форвард «Бенфики» и сборной Украины Роман Яремчук сохранил свою стоимость. Украинец оценивается в €17,5 миллионов. Цифры не изменились со времени предыдущего обновления, которое состоялось 15 июля. Это самая высокая ориентировочная стоимость в карьере Яремчука.

Яремчук перешел в «Бенфику» из бельгийского «Гента» 31 июля 2021 года за €17 миллионов. В текущем сезоне Роман провел за лиссабонский клуб 24 матча во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 5 результативных передач.

Контракт игрока с «Бенфикой» рассчитан до лета 2026 года.