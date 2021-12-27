Манчестер Юнайтед лидирует в гонке за Вирцем

Английский «Манчестер Юнайтед» возглавил гонку за 18-летним атакующим полузащитником «Байера» и сборной Германии Флорианом Вирцем.

Вирц считается одним из самых перспективных молодых футболистов в Европе. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €70 миллионов.

Ранее сообщалось, что Вирц не горит желанием покидать «Байер». Но новый главный тренер «Манчестер Юнайтед», немец Ральф Рангник, надеется убедить футболиста перейти в английский клуб.

Флориан — воспитанник «Кельна». В «Байер» U-19 футболист перешел в январе 2020 года за €200 тысяч. В текущем сезоне Вирц провел за немецкий клуб 21 матч во всех турнирах, где забил 8 мячей и отдал 11 результативных передач.

Контракт Флориана с «Байером» рассчитан до лета 2026 года.