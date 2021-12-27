ФОТО. Завтрак в бассейне. Жена игрока Шахтера отдыхает на Мальдивах с мужем

Дарья Бондарь считает, что мечты сбываются

  • 27.12.2021 16:35
  • 1005 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. Завтрак в бассейне. Жена игрока Шахтера отдыхает на Мальдивах с мужем
© Instagram. Валерий Бондарь и Дарья Бондарь

Известная украинская спортивная ведущая Дарья Бондарь проводит отпуск на Мальдивах вместе со своим мужем, 22-летним украинским защитником «Шахтера» Валерием Бондарем.

«Приятного аппетита.

Всегда нужно верить в мечту. У нее есть приятная особенность — сбываться. Помню, как всегда смотрела на картинках всю эту мальдивскую красоту и мечтала когда-нибудь тоже там побывать, увидеть все это вживую, попробовать... Невероятно круто осознавать, что мечты действительно сбываются! Желаю каждому из вас исполнения всех ваших самых заветных желаний!», — прокомментировала Дарья фото своего красивого завтрака в бассейне.

В текущем сезоне Валерий Бондарь провел за «Шахтер» 8 матчей во всех турнирах.

Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    CR9
    online
    CR9, 27.12.2021 17:10
    +1
    эта парочка уже стала на военный учет, как военнообязанные или для таких закон не писан?
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    Dreifus
    Dreifus, 27.12.2021 17:00
    +1
    pali4144, 27.12.2021 16:50
    Можливо я деякоюсь мірою заздрю, але ж які вони "пласмасові" ці "красуні за чужий рахунок"!
    Мне кажется, что у них там какая-то одна тусовка. "Невесты для футболистов". Какие-то они все одинаковые. И не сказать, что красивые.
    Интересно, чего здесь больше:
    - Мы таких буратинесс видим потому что они больше светятся (а большинство жен нормальные)
    - Или футболисты выбирают таких потому, что в их тусовке так принято, и молодые пацаны просто берут "такую как у всех"?
    Ни за что не поверю, что вот прям всем футболистам нравятся такие франкенштейны.
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    pali4144
    pali4144, 27.12.2021 16:50
    +1
    Можливо я деякоюсь мірою заздрю, але ж які вони "пласмасові" ці "красуні за чужий рахунок"!
    Ссылка
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