ФОТО. Завтрак в бассейне. Жена игрока Шахтера отдыхает на Мальдивах с мужем

Известная украинская спортивная ведущая Дарья Бондарь проводит отпуск на Мальдивах вместе со своим мужем, 22-летним украинским защитником «Шахтера» Валерием Бондарем.

«Приятного аппетита.

Всегда нужно верить в мечту. У нее есть приятная особенность — сбываться. Помню, как всегда смотрела на картинках всю эту мальдивскую красоту и мечтала когда-нибудь тоже там побывать, увидеть все это вживую, попробовать... Невероятно круто осознавать, что мечты действительно сбываются! Желаю каждому из вас исполнения всех ваших самых заветных желаний!», — прокомментировала Дарья фото своего красивого завтрака в бассейне.

В текущем сезоне Валерий Бондарь провел за «Шахтер» 8 матчей во всех турнирах.