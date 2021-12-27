ФОТО. Завтрак в бассейне. Жена игрока Шахтера отдыхает на Мальдивах с мужем

Известная украинская спортивная ведущая Дарья Бондарь проводит отпуск на Мальдивах вместе со своим мужем, 22-летним украинским защитником «Шахтера» Валерием Бондарем.
«Приятного аппетита.
Всегда нужно верить в мечту. У нее есть приятная особенность — сбываться. Помню, как всегда смотрела на картинках всю эту мальдивскую красоту и мечтала когда-нибудь тоже там побывать, увидеть все это вживую, попробовать... Невероятно круто осознавать, что мечты действительно сбываются! Желаю каждому из вас исполнения всех ваших самых заветных желаний!», — прокомментировала Дарья фото своего красивого завтрака в бассейне.
В текущем сезоне Валерий Бондарь провел за «Шахтер» 8 матчей во всех турнирах.
Источник — Instagram
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Интересно, чего здесь больше:
- Мы таких буратинесс видим потому что они больше светятся (а большинство жен нормальные)
- Или футболисты выбирают таких потому, что в их тусовке так принято, и молодые пацаны просто берут "такую как у всех"?
Ни за что не поверю, что вот прям всем футболистам нравятся такие франкенштейны.
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