ФОТО. Сахарку? Форвард Зари проводит отпуск в Амстердаме

26-летний иранский форвард луганской «Зари» Шахаб Захеди перед второй частью сезона отдыхает в Амстердаме.
«Ем сахар в Амстердаме», — прокомментировал Шахаб свое свежее фото.
В текущем сезоне Захеди провел за «Зарю» 24 матча во всех турнирах, где забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи.
Источник — Instagram
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