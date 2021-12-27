ФОТО. Сахарку? Форвард Зари проводит отпуск в Амстердаме

Шахаб Захеди выбрал для отдыха Европу

  • 27.12.2021 15:58
  • 1254 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО. Сахарку? Форвард Зари проводит отпуск в Амстердаме
© Instagram. Шахаб Захеди

26-летний иранский форвард луганской «Зари» Шахаб Захеди перед второй частью сезона отдыхает в Амстердаме.

«Ем сахар в Амстердаме», — прокомментировал Шахаб свое свежее фото.

В текущем сезоне Захеди провел за «Зарю» 24 матча во всех турнирах, где забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Dreifus
    Dreifus, 27.12.2021 16:07
    +5
    Ага. В Амстердам именно за сахаром летают.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 27.12.2021 16:28
    +1
    Dreifus, 27.12.2021 16:07
    Ага. В Амстердам именно за сахаром летают.
    За сахарной пудрой.
    Ссылка
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