Мирон МАРКЕВИЧ: «У нас мало таких футболистов, как Мудрик»

Бывший главный тренер «Металлиста», «Днепра» и сборной Украины Мирон Маркевич считает 20-летнего украинского вингера «Шахтера» Михаила Мудрика лучшим молодым игроком уходящего года.

«Лучший молодой игрок года — Михаил Мудрик из «Шахтера». Он один из тех, кто играет вперед. Делает это на скорости, старается эффективно действовать на атаку, обыгрывает, обостряет игру. У нас мало футболистов, которые так играют. В основном, футбол в Украине — это передачи поперек поля и назад. А Мудрик — это совсем другое. Он обостряет и хочет играть быстро, вперед. Пытается показывать такой футбол, который нравится зрителям. Не просто так ему на «Сантьяго Бернабеу» аплодировали. Там люди понимают футбол», — считает Маркевич.

В текущем сезоне Мудрик провел за «Шахтер» 19 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 9 результативных передач.