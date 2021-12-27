Мирон МАРКЕВИЧ: «У нас мало таких футболистов, как Мудрик»

Бывший главный тренер «Металлиста», «Днепра» и сборной Украины Мирон Маркевич считает 20-летнего украинского вингера «Шахтера» Михаила Мудрика лучшим молодым игроком уходящего года.
«Лучший молодой игрок года — Михаил Мудрик из «Шахтера». Он один из тех, кто играет вперед. Делает это на скорости, старается эффективно действовать на атаку, обыгрывает, обостряет игру. У нас мало футболистов, которые так играют. В основном, футбол в Украине — это передачи поперек поля и назад. А Мудрик — это совсем другое. Он обостряет и хочет играть быстро, вперед. Пытается показывать такой футбол, который нравится зрителям. Не просто так ему на «Сантьяго Бернабеу» аплодировали. Там люди понимают футбол», — считает Маркевич.
В текущем сезоне Мудрик провел за «Шахтер» 19 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 9 результативных передач.
Источник — Footboom
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Но работать, работать и ещё раз работать на тренировках!
Но работать, работать и ещё раз работать на тренировках!
Помните полуфинал ле Шахтер Севилья.
Помните ляп исмаили когда он добежал до центра поля а потом задохнулся и человек с края его левого банку в касание положил.
Так вот скажите у нас один уже был такой "только вперёд" Евгений Коноплянка,
И ше?
Где сейчас "только вперёд"?
А скажите вы же тренер, а я лопух диванный, почему надо играть только вперёд?
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