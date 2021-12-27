Мирон МАРКЕВИЧ: «У нас мало таких футболистов, как Мудрик»

Специалист считает вингера «Шахтера» лучшим молодым игроком года

  • 27.12.2021 14:50
  • 1069 просмотров
  • 8 комментариев
Мирон МАРКЕВИЧ: «У нас мало таких футболистов, как Мудрик»
© ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

Бывший главный тренер «Металлиста», «Днепра» и сборной Украины Мирон Маркевич считает 20-летнего украинского вингера «Шахтера» Михаила Мудрика лучшим молодым игроком уходящего года.

«Лучший молодой игрок года — Михаил Мудрик из «Шахтера». Он один из тех, кто играет вперед. Делает это на скорости, старается эффективно действовать на атаку, обыгрывает, обостряет игру. У нас мало футболистов, которые так играют. В основном, футбол в Украине — это передачи поперек поля и назад. А Мудрик — это совсем другое. Он обостряет и хочет играть быстро, вперед. Пытается показывать такой футбол, который нравится зрителям. Не просто так ему на «Сантьяго Бернабеу» аплодировали. Там люди понимают футбол», — считает Маркевич.

В текущем сезоне Мудрик провел за «Шахтер» 19 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 9 результативных передач.

Источник — Footboom

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 27.12.2021 15:09
    +1
    Мирон Богданович х не скажет, всё по факту, Миша сейчас лучший украинский футболист.
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    -smart--Forever
    -smart--Forever, 27.12.2021 15:03
    +1
    Мудрик браво!
    Но работать, работать и ещё раз работать на тренировках!
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    OKs100
    OKs100, 27.12.2021 14:58
    +1
    Коваленко мастер отдать точный пас назад.
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    KIEWADIM
    online
    KIEWADIM, 27.12.2021 15:48
    0
    Мудрик красава, импонируем его стиль игры. Если будет работать и вовремя уйдет с Шахтера, то его ждет большое будущее.
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    Igor-K
    Igor-K, 27.12.2021 15:41
    0
    ещё один голден бой)) как Бревленко, тот уже солирует лавки в Италии) Зебра его пялит наверно кому он надо, ноль в кубе
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    Face Control
    Face Control, 27.12.2021 15:10
    -1
    -smart--Forever, 27.12.2021 15:03
    Мудрик браво!
    Но работать, работать и ещё раз работать на тренировках!
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    Умник
    Умник, 27.12.2021 15:03
    -1
    Мирон Бидонович вы же тренер ек макарек.
    Помните полуфинал ле Шахтер Севилья.
    Помните ляп исмаили когда он добежал до центра поля а потом задохнулся и человек с края его левого банку в касание положил.
    Так вот скажите у нас один уже был такой "только вперёд" Евгений Коноплянка,
    И ше?
    Где сейчас "только вперёд"?
    А скажите вы же тренер, а я лопух диванный, почему надо играть только вперёд?
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    Ghostly
    Ghostly, 27.12.2021 15:00
    -1
    Мы знаем. Уедет в АПЛ скоро...
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    Burevestnik
    Burevestnik, 27.12.2021 14:56
    -5
    таких минимум по 16 в Черноморце и в Мариуполе
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