ФОТО. Утешается песком и кокосами. Левченко отдыхает на Занзибаре

43-летнпий бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко, который сейчас работает футбольным экспертом, проводит отпуск на Занзибаре вместе с семьей.

«Всех с наступающими праздниками. В этом году без снега, но думаю, что белоснежный песок, кокосы и семья смогут меня утешить», — прокомментировал Евгений совместное фото.

Занзибар — архипелаг у восточного берега Африки, а также его главный остров.