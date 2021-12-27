ФОТО. Утешается песком и кокосами. Левченко отдыхает на Занзибаре

43-летнпий бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко, который сейчас работает футбольным экспертом, проводит отпуск на Занзибаре вместе с семьей.
«Всех с наступающими праздниками. В этом году без снега, но думаю, что белоснежный песок, кокосы и семья смогут меня утешить», — прокомментировал Евгений совместное фото.
Занзибар — архипелаг у восточного берега Африки, а также его главный остров.
Источник — Instagram
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Утешается песком и кокаином
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