Алексей БЕЛИК: «Уровень УПЛ чуть-чуть растет»

Качество чемпионата Украины постепенно улучшается, уверен специалист

  • 27.12.2021 13:27
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Алексей БЕЛИК: «Уровень УПЛ чуть-чуть растет»
© ФК Динамо Киев

Бывший форвард донецкого «Шахтера» и сборной Украины Алексей Белик поделился мнением о текущем уровне чемпионата Украины по футболу.

— Какой футболист запомнился тебе в первой части сезона?
— Было много ребят, которые хорошо себя проявили, но, если говорить о стабильности, я не помню матча, чтобы Артем Довбик выглядел блекло. Нападающий, как и его команда, возможно, за исключением стартовых туров, провел отлично первую часть сезона.

— Что скажешь об уровне чемпионате по сравнению с прошлыми годами?
— Сложно сказать. Когда происходит что-то новое, как, к примеру, было разделение на шестерки, мы это воспринимали чуть ли не в штыки, но потом регламент был откорректирован, и команды из середины турнирной таблицы были мотивированы до конца чемпионата. Более конкретно ответить на этот вопрос можно будет в конце сезона. Насколько небезразличными будут коллективы, которые и в Европу не попадают, и от вылета убереглись. Мне хочется верить, что по чуть-чуть уровень отечественной Премьер-лиги растет. По крайней мере, сейчас идет интересная борьба за чемпионство, пусть только и между двумя командами. Не менее интригующее соперничество за третье место. Я уже не говорю о том, как жарко будет в подвале турнирной таблицы. Только в такой конкуренции наш чемпионат будет прогрессировать.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Источник — zbirna.com

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