Ворскла определилась с планами на тренировочный сбор в Турции

16 января игроки полтавской «Ворсклы» возобновят подготовку к весенней части сезона.
Подопечные Юрия Mаксимова 22 января улетят на сбор в Турцию, который будет разбит на две части и только во второй — в феврале они проведут четыре-пять контрольных матчей.
Сейчас с потенциальными спарринг-партнерами ведутся переговоры, а подписание контрактов ожидается в начале января.
Возвращение в Полтаву из Турции запланировано на 18 февраля.
Напомним, что «Ворскла» занимает пятое место в чемпионате УПЛ, набрав 33 очка.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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