Ворскла определилась с планами на тренировочный сбор в Турции

16 января игроки полтавской «Ворсклы» возобновят подготовку к весенней части сезона.

Подопечные Юрия Mаксимова 22 января улетят на сбор в Турцию, который будет разбит на две части и только во второй — в феврале они проведут четыре-пять контрольных матчей.

Сейчас с потенциальными спарринг-партнерами ведутся переговоры, а подписание контрактов ожидается в начале января.

Возвращение в Полтаву из Турции запланировано на 18 февраля.

Напомним, что «Ворскла» занимает пятое место в чемпионате УПЛ, набрав 33 очка.