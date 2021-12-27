Ворскла определилась с планами на тренировочный сбор в Турции

Первые спарринги в новом году полтавчане проведут в феврале

  • 27.12.2021 13:06
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Ворскла определилась с планами на тренировочный сбор в Турции
© ФК Ворскла

16 января игроки полтавской «Ворсклы» возобновят подготовку к весенней части сезона.

Подопечные Юрия Mаксимова 22 января улетят на сбор в Турцию, который будет разбит на две части и только во второй — в феврале они проведут четыре-пять контрольных матчей.

Сейчас с потенциальными спарринг-партнерами ведутся переговоры, а подписание контрактов ожидается в начале января.

Возвращение в Полтаву из Турции запланировано на 18 февраля.

Напомним, что «Ворскла» занимает пятое место в чемпионате УПЛ, набрав 33 очка.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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