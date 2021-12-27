ДОВБИК: «У меня в direct в запросах от девушек пара тысяч сообщений»

Нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик рассказал, как изменилась его жизнь после победного гола в ворота Швеции в 1/8 Евро 2020.

– Ты почувствовал, что после гола в ворота Швеции твой статус в сборной Украины вырос? Парни рассказывали, что после него тебя стали приглашать в компанию авторитетов команды.

– Конечно, авторитет надо заслужить. Просто так туда не попадешь. Я не могу вести себе нагло, по-борзому. Забитые голы постепенно сближают с авторитетами команды.

– После Евро ты стал любимцем публики. Ощущал к себе чрезмерное внимание?

–Не сказать, что сильно, но где-то чувствовалось. Когда приезжаем во Львов или Одессу, все там стоят, кричат что-то. Чувствуется ответственность и поддержка в других городах.

– Но раньше у тебя просили меньше автографов?

– Конечно, сейчас уже все хотят. Я понимаю, что к болельщикам надо подходить, и в любом городе я это делаю. Но это тоже бывает немного тяжело.

– Девушки после этого писали в Instagram?

– Да, пишут, но у меня там есть фильтр по запросам, мне не каждый может написать. Я не слежу, но когда смотрю direct, там в запросах пара тысяч сообщений, - сказал Довбик.

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