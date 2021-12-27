ДОВБИК: «У меня в direct в запросах от девушек пара тысяч сообщений»

Исторический гол принес форварду бешеную популярность

  • 27.12.2021 12:27
  • 730 просмотров
  • 4 комментария
ДОВБИК: «У меня в direct в запросах от девушек пара тысяч сообщений»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик рассказал, как изменилась его жизнь после победного гола в ворота Швеции в 1/8 Евро 2020.

– Ты почувствовал, что после гола в ворота Швеции твой статус в сборной Украины вырос? Парни рассказывали, что после него тебя стали приглашать в компанию авторитетов команды.
– Конечно, авторитет надо заслужить. Просто так туда не попадешь. Я не могу вести себе нагло, по-борзому. Забитые голы постепенно сближают с авторитетами команды.

– После Евро ты стал любимцем публики. Ощущал к себе чрезмерное внимание?
–Не сказать, что сильно, но где-то чувствовалось. Когда приезжаем во Львов или Одессу, все там стоят, кричат что-то. Чувствуется ответственность и поддержка в других городах. 

– Но раньше у тебя просили меньше автографов?
– Конечно, сейчас уже все хотят. Я понимаю, что к болельщикам надо подходить, и в любом городе я это делаю. Но это тоже бывает немного тяжело. 

– Девушки после этого писали в Instagram?
– Да, пишут, но у меня там есть фильтр по запросам, мне не каждый может написать. Я не слежу, но когда смотрю direct, там в запросах пара тысяч сообщений, - сказал Довбик.

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Источник — BurBuzz

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    FCDK8841
    online
    FCDK8841, 27.12.2021 12:53
    0
    Посмотрел бы я на твой директ, если бы ты работал на заводе в Черкассах)
    Ссылка
    FunnyCat___
    online
    FunnyCat___, 27.12.2021 12:51
    0
    Ты такой классный
    Ссылка
    Andrey_1992
    Andrey_1992, 27.12.2021 12:50
    0
    Артем Дима футболист, 27.12.2021 12:41
    Шалав у нас в стране полно и не говори довбик. А перейдешь в нормальный клуб то умножай шлюх на 10
    сам ти шалава!
    Ссылка
    Артем Дима футболист
    Артем Дима футболист, 27.12.2021 12:41
    -1
    Шалав у нас в стране полно и не говори довбик. А перейдешь в нормальный клуб то умножай шлюх на 10
    Ссылка
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