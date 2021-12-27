Алексей БЕЛИК: «Титул УПЛ? 51 на 49 в пользу Шахтера»

Экс-игрок «Шахтера» и сборной Украины Алексей Белик оценил ситуацию в чемпионате Украины, где команда Роберто Де Дзерби опережает «Динамо» на 2 пункта.

— Алексей, кто главный претендент на победу в чемпионате?

— Сложный вопрос. Так как сейчас «Шахтер» опережает «Динамо» на два очка, то, скажу — 51 на 49 в пользу горняков.

— Какая команда завоюет бронзовые медали?

— «Днепр-1».

— Назови четыре коллектива, которые по итогам чемпионата займут места с 13-го по 16-е?

— Если отталкиваться чисто от футбольных моментов, то, на мой взгляд, «Ингулец» и «Минай» окажутся на двух последних местах, а «Мариуполь» и «Черноморец» сыграют в переходных матчах. Хотя опять же, все это перед сборами, и ситуацию еще можно исправить. Сейчас ведь и из «Десны» приходят не очень хорошие новости…