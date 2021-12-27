Таврия просмотрела 6 потенциальных новичков

Но контракты в клубе готовы подписать не ранее конца января

  • 27.12.2021 05:00
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Таврия просмотрела 6 потенциальных новичков
© ФК Таврия Симферополь

С 20 по 25 декабря футболисты «Таврии» провели в Новой Каховке восстановительный сбор. В нем приняли участие 25 человек, среди которых и шесть потенциальных новичков.

Продолжат ли они карьеру в «Таврии», узнаем в конце января, когда подопечные Юрия Чумака снова соберутся для подготовки к весенней части сезона.

Пока же в «Таврии» лишь два новобранца: опытный бомбардир – Сергей Кравченко из «Николаева» и полузащитник Богдан Хопта из «Александрии» U-19.

Скорее всего, заключительный сбор пройдет в Турции. Футболистам «Таврии» важно встретить новые испытания в чемпионате во всеоружии, ведь перед ними поставлено задание побороться за одну из путевок в Первую лигу.

Напомним, что «Таврия» занимает пятое место в группе «Б» Второй лиги, набрав 33 очка.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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