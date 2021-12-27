Один из лидеров Второй лиги нацелился на полузащитника Альянса

Один из лучших вингеров предыдущего сезона Первой лиги Богдан Шмигельский, начинавший нынешний чемпионат в составе «Альянса», может вернуться на Днепропетровщину.

Быстрый, техничный и изобретательный левша, ранее игравший за «Никополь» и «ВПК-Агро», зимой сменит клубную прописку. Футболиста хочет видеть в своих рядах «Скорук» из Никопольского района.

28-летний Шмигельский в текущем сезоне провел за «Альянс» 17 матчей и забил 2 мяча в Первой лиге. Также на его счету 4 игры и 1 гол в Кубке Украины.

«Скорук» занимает 2-е место в группе Б Второй лиги. Перед командой стоит задача завоевать путевку в Первую лигу.